МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. РЖД начали выплату по еврооблигациям в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении железнодорожного холдинга. "Коммерсант": РЖД хотят ввести новую тарифную систему уже в 2023 году

Таким образом, владельцы еврооблигаций, чьи права учитываются в НРД и других российских депозитариях, смогут получить выплату в рублях, отмечают в компании.

"РЖД начинают выплату по еврооблигациям в рамках исполнения указа президента… Согласно порядку, определенному Банком России, средства в рублях будут перечисляться компанией в Национальный расчетный депозитарий", — говорится в Telegram-канале РЖД.

Там же указали, что речь идет о долларовых еврооблигациях, выпущенных в 2012 году, с процентной ставкой 5,7% и сроком погашения в 2022 году. Выплата держателям еврооблигаций должна быть осуществлена со стороны НРД 18 августа 2022 года, подчеркнули в холдинге.

"Мы планируем в аналогичном порядке производить дальнейшие выплаты владельцам еврооблигаций, чьи права учитываются в российских депозитариях, в том числе по обязательствам, срок оплаты которых наступил в апреле-июне 2022 года", — отметили в РЖД.

В компании также напомнили, что в настоящий момент в обращении находится 17 выпусков еврооблигаций РЖД.