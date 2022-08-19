МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "МАГНИТА" ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 32 МЛРД РУБ, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 39,6% — КОМПАНИЯ
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "МАГНИТА" ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 32 МЛРД РУБ, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 39,6% — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220819/837832655.html
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