МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Дочерняя структура "Энел России" — "Энел Рус Винд Кола" — подала исковое заявление к структуре немецкой Siemens Gamesa — "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" (СГРЭ) о взыскании 22,9 миллиарда рублей, следует из картотеки материалов суда. Siemens Energy предложила создать плейлист для "одинокой" турбины

Иск был подан 16 августа в Арбитражный суд Мурманской области, однако по состоянию на 19 августа он оставлен без движения сроком до 19 сентября, поскольку "Энел Рус Винд Кола" не предоставила документы, подтверждающие намерение инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации.

Согласно материалам суда, "Энел Рус Винд Кола" требует признать недействительным односторонний отказ "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" от исполнения договора поставки оборудования и взыскать убытки. Кроме того, компания просит установить запрет на инициирование разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Одновременно с исковым заявлением "Энел Рус Винд Кола" ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета СГРЭ совершать действия по распоряжению, обременению, вывозу спорного имущества, находящегося на территории строительной площадки Кольской ВЭС. Кроме того, в число требований входит передача на хранение "Энел Рус Винд Кола" спорного имущества для строительства Кольской ВЭС.

"Иск касается восстановления нарушенных прав "Энел Рус Винд Кола", — прокомментировали в пресс-службе "Энел России".

"Энел Россия" строит в Мурманской области ветропарк — Кольскую ВЭС мощностью 201 МВт. Ввод Кольской ВЭС изначально был запланирован на конец 2021 года, затем неоднократно переносился. В конце июля гендиректор компании Жанна Седова сообщала, что завершается монтаж ветроустановок.