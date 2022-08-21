МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Новый способ оплаты появится на 59 парковках в Москве до конца года, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Названы товары, которые могут подешеветь наполовину

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать качество сервисов на транспортной инфраструктуре, в частности на парковках со шлагбаумом. До конца года на 59 из них мы установим современное оборудование, которое позволит оплачивать парковку прямо на выезде с нее — новый способ сэкономит до 20 минут в день. Это не только ещё удобнее для водителей, но и экологичнее: мы отказались от бумажных чеков в пользу электронных. Сейчас в Москве более 80 парковок со шлагбаумом, в будущем такой способ будет доступен на всех", — приводятся слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Добавляется, что на новых стойках не будет печати чека — чтобы получить его, необходимо отсканировать QR-код на смартфоне. Это поможет сэкономить время водителей и сократить использование бумаги. Такая система уже работает на парковке на Трубной площади с 2021 года.