"Известия": для вводимого с октября запрета на въезд фур из Евросоюза подготовлены исключения
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Для европейских фур с молочными продуктами питания, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами могут оставить возможность въезжать в Россию без перегрузки товаров, пишут "Известия".
Как отмечает издание, такое мнение разделяют производители и торговля. Власти с 1 октября планируют ввести запрет на движение по стране европейских фур с товарами — они не смогут пересекать границу России. Это ответная мера на санкции Евросоюза, которые в апреле закрыли границы для отечественных большегрузов.
Первой на это отреагировала Белоруссия, запретив европейскому транспорту проезд по своей территории. С тех пор на территории республики европейские товары перегружают в отечественные фуры либо перецепляют полуприцепы с продукцией. Исключения сделали для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарств.
По данным издания, ссылающегося на источник в правительстве, Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Речь идет о продуктах, которые могут испортиться или пропасть, если их будут перецеплять на границе.
С инициативой внести соответствующие изменения выступили ряд отраслевых объединений, таких, как Союзмолоко и АКОРТ.
https://1prime.ru/business/20220822/837845581.html