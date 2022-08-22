МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Для европейских фур с молочными продуктами питания, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами могут оставить возможность въезжать в Россию без перегрузки товаров, пишут "Известия". В Латвии на границе застряли более тысячи российских грузовиков

Как отмечает издание, такое мнение разделяют производители и торговля. Власти с 1 октября планируют ввести запрет на движение по стране европейских фур с товарами — они не смогут пересекать границу России. Это ответная мера на санкции Евросоюза, которые в апреле закрыли границы для отечественных большегрузов.

Первой на это отреагировала Белоруссия, запретив европейскому транспорту проезд по своей территории. С тех пор на территории республики европейские товары перегружают в отечественные фуры либо перецепляют полуприцепы с продукцией. Исключения сделали для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарств.

По данным издания, ссылающегося на источник в правительстве, Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Речь идет о продуктах, которые могут испортиться или пропасть, если их будут перецеплять на границе.

С инициативой внести соответствующие изменения выступили ряд отраслевых объединений, таких, как Союзмолоко и АКОРТ.