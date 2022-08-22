МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Илон Маск обсуждал потенциальные инвестиции с разработчиком имплантируемых нейрочипов Synchron Inc. Как сообщают информированные источники, в настоящее время принадлежащая Маску компания Neuralink пытается догнать конкурентов в технологической гонке за непосредственное подключение человеческого мозга к компьютеру. Большинство представителей бизнеса США ждут рецессию в ближайшие два года

Согласно источникам, в ходе последних недель Маск выходил на связь с основателем и гендиректором Synchron Томасом Оксли, чтобы обсудить с ним потенциальную сделку. Остается неизвестным, предполагает ли эта сделка некий альянс или иную форму сотрудничества между Synchron и Neuralink.

Источники добавили, что Synchron, базирующаяся в нью-йоркском районе Бруклин, опережает Neuralink в процессе получения разрешений от регуляторов на свои устройства. По их словам, компания пока не давала согласия принять какие-либо инвестиции от Маска, и заключение сделки не гарантировано.

Также остается неясным, насколько далеко Neuralink продвинулась со своей заявкой в Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США насчет начала испытаний на людях. В FDA на запрос о комментариях пока не ответили.

В ходе публичной презентации в 2019 году Маск указывал, что Neuralink, которую он основал в 2016 году, надеется получить разрешение регуляторов до конца 2020 года. Позднее, на конференции Wall Street Journal в конце 2021 года, он заявлял, что надеется начать исследования на людях в этом году.

Synchron, основанная в 2016 году, разработала мозговой имплантат, установка которого, в отличие от продукта Neuralink, не потребует вмешательства череп. Ее цель — помочь парализованным пациентам управлять цифровыми устройствами только силой разума.

В прошлом месяце Synchron впервые имплантировала свой чип пациенту в США. FDA разрешило ей проводить испытания на людях в 2021 году. Кроме того, она завершила исследования с участием 4 человек в Австралии.

У Synchron около 60 сотрудников. Согласно данным Pitchbook, компания пока привлекла от инвестторов около 65 млн долларов.

Neuralink крупнее: ее персонала в Сан-Франциско и Остине (Техас) насчитывает 300 сотрудников. Согласно Pitchbook, к настоящему времени она привлекла от инвесторов около 363 млн долларов.