МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" после приобретения Delivery Club выйдет на третье место в России по обороту в сфере онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery), обойдя X5 Group (управляет "Пятерочками" и "Перекрестками"), оценил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. "Яндекс.Маркет" планирует развивать свои торговые марки Tuvio и Vionic

Компании объявили во вторник о ряде сделок, в результате которых сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который сейчас входит в совместное предприятие VK и "Сбера", перейдет "Яндексу", а "Сберу" из этого СП отойдет в данной сфере сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат".

По оценке INFOLine, первое место в России по итогам второго квартала 2022 года занимает "Сбермаркет" с оборотом e-grocery в 21,2 миллиарда рублей, на втором месте "Вкусвилл" с 20,5 миллиарда рублей, а на третьем — X5 Group, совместный оборот приложений которой составил 15,9 миллиарда рублей. Оборот "Яндекс Лавки", по оценке агентства, составил 9,4 миллиарда рублей, "Яндекс Еды" — 3,8 миллиарда, Delivery Club — 7,9 миллиарда, а "Самоката" — 14 миллиардов рублей.

"Яндекс", объединив активы "Яндекс Лавки", "Яндекс Еды" и Delivery Club, выйдет на третье место рейтинга e-grocery… с отличной перспективой дальнейшего динамичного роста", — сказал Федяков, слова которого приводит пресс-служба агентства. "Яндекс" откажется от новостного агрегатора и начнет развивать Ya.ru

По его словам, консолидация на рынке e-grocery усиливается — на первую десятку уже приходится больше 80% оборота, и порог вхождения в состав лидеров для многих теперь будет недостижим.

"Сбер" существенно усилит свои лидирующие позиции. Полноценно владея "Сбермаркетом" и "Самокатом", он почти вдвое превзойдет оборот "Вкусвилла", который сегодня является вторым по размерам игроком", — отметил Федяков.