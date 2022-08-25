МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Финский энергетический концерн Fortum все еще намеревается продать свои активы в России, изучает новое законодательство, говорится в отчете компании. СМИ: указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже своих активов

"С тех пор, как мы объявили об этом в мае, мы все еще стремимся к контролируемому выходу с российского рынка с потенциальной продажей активов в качестве предпочтительного пути. В настоящее время мы оцениваем возможные последствия нового российского указа", — указаны в сообщении слова главы компании Маркуса Раурамо.

Он также отметил, что для завершения процессов продажи может потребоваться время, а также одобрение правительственной комиссии России.

Fortum, которому вместе с его дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании "Фортум" и "Юнипро", в мае сообщал, что принял решение об уходе с российского рынка и продаже активов. Но указ президента России Владимира Путина от 5 августа заблокировал компании сделки по продаже, хотя к моменту заморозки Fortum уже завершил прием заявок от потенциальных покупателей.

Выручка российского дивизиона Fortum, которая включает в себя активы "Фортум" и ТГК-1, в первом полугодии 2022 года снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 441 миллиона евро, сообщается в отчете финского концерна.

Сопоставимая EBITDA за отчетный период сократилась на 11%, до 183 миллионов евро. Операционный убыток российского сегмента составил 227 миллионов евро против прибыли в 108 миллионов годом ранее, сопоставимая операционная прибыль уменьшилась на 14% — до 118 миллионов. Объемы продаж в сегменте электроэнергетики России за полугодие составили 14,7 миллиарда кВт.ч против 14,6 миллиарда кВт.ч годом ранее. В Финляндии призвали Норвегию не сокращать поставки электричества

Во втором квартале выручка в РФ выросла на 20% год к году, до 218 миллионов евро. Сопоставимая EBITDA увеличилась на 30%, до 91 миллиона евро. Операционная прибыль российского сегмента за квартал составила 8 миллионов евро, как и во втором квартале прошлого года. Сопоставимая операционная прибыль выросла в 1,5 раза — до 57 миллионов евро. Объемы продаж в сегменте электроэнергетики России за три месяца составили 6,5 миллиарда кВт.ч против 6,1 миллиарда кВт.ч годом ранее.

По итогам полугодия выручка группы Fortum поднялась в 2,1 раза, до 81,86 миллиарда евро. Сопоставимая EBITDA упала в 2,2 раза, до 816 миллионов евро, сопоставимая операционная прибыль — почти в 9 раз, до 136 миллионов евро. Во втором квартале выручка компании в мире выросла в 2,2 раза, до 38,237 миллиарда евро, сопоставимая EBITDA — в 2,6 раза, до 920 миллионов. Сопоставимая операционная прибыль подскочила в 16,4 раза — до 574 миллионов евро.

Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 8 тысяч специалистов в ряде стран. Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.