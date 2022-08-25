МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности использования механизма инфраструктурных облигаций в сфере строительства. Мишустин поручил проработать вопрос о строительстве ГЭС на Амуре

"Если раньше с помощью таких облигаций можно было строить только объекты инфраструктуры, например детские сады, школы, поликлиники, то теперь их можно использовать для строительства жилья, предназначенного для социального и коммерческого найма", — сообщается на сайте правительства.

Кроме того, постановление меняет подход к созданию объектов транспортной инфраструктуры. За счет инфраструктурных облигаций теперь можно не только построить, например, троллейбусный парк, но и приобрести для него подвижной состав, указывается в сообщении.

Также документ, предусматривает организацию электронного документооборота между участниками реализации инфраструктурных проектов. Постановление определило, что они станут участниками единой информационной системы жилищного строительства.

Облигации "Дом.РФ" позволяют финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру в российских регионах. Госкомпания выступает поручителем выпусков ценных бумаг. Полученные от размещения деньги выдаются в виде займов застройщикам под льготную ставку на срок до 15 лет под гарантию регионов.