МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ростуризм не видит оснований для переноса сроков ввода электронных путевок: российскому туристическому бизнесу дан переходный период, чтобы обкатать систему на практике, и ряд крупных туроператоров этой возможностью уже воспользовались, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма. Глава МИД Украины попытался запугать европейцев российскими туристами

Закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе, вступит в силу 1 сентября. Ранее в четверг РБК со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии сообщило, что турбизнес просит Ростуризм отложить введение обязательных электронных путевок на 2024 год или хотя бы до 1 марта 2023 года. Основная претензия к системе — у турфирм нет понимания, как функционирует электронная путевка и как к ней подключиться.

Как прокомментировали РИА Новости в Ростуризме, ведомство понимает, что любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам.

"Именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период – с 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода — до 1 марта 2023 года — туроператоров в сфере выездного туризма не будут привлекать к ответственности в случае не передачи данных в систему. А для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года", — напомнили в Ростуризме.

Там пояснили, что это сделано для того, чтобы туроператоры смогли обкатать систему на практике. "Кстати, ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Исходя из этого, пока мы не видим оснований для переноса срока вступления в силу закона об электронной путевке", — указали в пресс-службе. Россияне заняли второе место по числу посетивших Стамбул туристов

Почетный президент РСТ Сергей Шпилько в свою очередь отметил, что до вступления закона в силу стоило бы дождаться выпуска подзаконных актов, которые пока находятся на общественном обсуждении. В них разъясняются правила работы системы. "Турбизнес должен в них разобраться. Немало времени понадобится, чтобы основная масса туроператоров к системе подключились, надо понять, каковы для них будут расходы на коммуникацию с системой. Это масштабная и сложная работа, которую лучше не делать впопыхах, особенно в столь трудное для турбизнеса время", — сказал он РИА Новости.

По закону, турфирмы по окончании каждого месяца, но не позднее 15 числа следующего должны вносить информацию в единую систему. Без передачи данных они не имеют права осуществлять деятельность. "Всего три нарушения, которые могут быть и техническим сбоем, но из-за которых можно вылететь из реестра, то есть лишиться права осуществлять туроператорскую деятельность. Что для легально работающих компании критично, так как в разгар сезона у них уже продано очень много путевок", — добавил Шпилько.

Система "Электронная путевка" в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018 года и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью. Но запуск системы неоднократно переносился.