МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) расширяют проект совместной перевозки пассажиров на юг России, говорится в релизе авиаперевозчика. РЖД запускают более 730 рейсов дополнительных поездов с юга России

Ранее "Аэрофлот" и ФПК запустили пилотный маршрут совместных перевозок на воздушном и железнодорожном транспорте через аэропорт Сочи до Краснодара, Анапы и других населённых пунктов на скором поезде №830/829 "Ласточка". Пассажиры могут оформить комплексную перевозку, включающую в себя перелёт до Сочи и проезд по железнодорожной дороге, в специальном разделе "Дополнительные услуги" на сайте авиакомпании.

"Аэрофлот" и ФПК расширяют совместный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в города юга России. Пассажиры авиакомпании смогут воспользоваться новыми ежедневными железнодорожными маршрутами из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону с удобной стыковкой в расписании рейсов "Аэрофлота", — говорится в сообщении.

Так, теперь с 25 августа электропоезд "Ласточка" №802/801 будет следовать из аэропорта Сочи в Краснодар и обратно. А с 11 октября "Ласточка" №808/807 будет осуществлять перевозки из аэропорта Сочи в Ростов-на-Дону и в обратном направлении.

"Благодаря сотрудничеству "Аэрофлота" и ФПК значительно увеличивается транспортная доступность пунктов юга России, в которые временно невозможны полёты. Совместные перевозки помогут развитию внутреннего туризма, частично компенсируют существующие транспортные ограничения и гарантируют пассажирам надёжность, комфорт и безопасность", — отмечает "Аэрофлот".