МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Группа "Дело" заключила с компанией APM Terminals соглашение о приобретении 30,75% акций Global Ports, сообщает "Дело". Мишустин заявил о необходимости наращивать инвестиционную активность

"Группа компаний "Дело" заключила с компанией APM Terminals (APMT), входящей в группу A.P. Moller — Maersk, соглашение о приобретении 30,75% акций компании Global Ports Investments Plc.", — говорится в сообщении.

Группа "Дело" и AMPT заключили сделку на согласованных рыночных условиях. Она предусматривает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу с группой.

Условием закрытия сделки является получение всех необходимых регуляторных согласований со стороны государственных органов России.