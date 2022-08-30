ООН, 30 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил шести судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. Еще трем судам разрешили выход с Украины в рамках "продуктовой сделки"

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 121 451 тонну зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Движение разрешено 30 августа.

Судно SEAJOY с 64 215 тоннами кукурузы пойдет из Черноморска в Испанию. Из Одессы в Испанию направится MICHALIS с 33 тысячами тонн кукурузы. В Италию из Одессы пойдет судно SIMAS с 15 тысячами тонн пшеницы.

Сухогруз SAFFET AGA пойдет в Турцию из ​​Черноморска. Он повезет 3 236 тонн кукурузы. Судно "Афанасий Матюшенко" также пойдет из Черноморска в Турцию. На его борту 3 тысячи тонн пшеницы. Судно LADY ZEHMA пойдет из Черноморска в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы.

По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент разрешено 122 рейса (67 входящих и 55 исходящих).

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.