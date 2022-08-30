МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Найти заслуживающего доверия человека, закупающего товары за границей, чтобы покупать у него качественные вещи, можно по рекомендациям других клиентов, отметила в интервью радио Sputnik президент Союза русских байеров Елена Бугранова. Интернет-торговцы попросят Минпромторг продлить параллельный импорт

Она напомнила, что в девяностые годы мелкие предприниматели — челноки закупали товары за рубежом и привозили их в больших сумках на продажу в Россию. Сейчас тоже работают такие люди — по современной терминологии байеры, а их услуги по-прежнему востребованы. К увеличению числа людей, занимающихся этим бизнесом, привели антироссийские санкции.

"Челноки в России никуда не исчезали, просто их стало меньше, и они сменили название. Сейчас их называют байеры (от английского buyer, то есть покупатель, – ред.). Я думаю, что сейчас людей, которые этим занимаются, опять становится все больше. Когда есть ограничения и есть спрос, то всегда появляются люди, которые готовы этот спрос удовлетворить", – рассказала Бугранова.

Байеры закупают вещи иностранного производства в Турции, Белоруссии и Казахстане. Продают товары они уже не на рынках, как было в девяностые годы, а через соцсети и мессенджеры, при этом многие байеры работают на заказ. Эксперт рассказал, чем заменят компьютеры Dell на российском рынке

"Современные челноки продают привезенную из-за рубежа продукцию не на рынках, как раньше, а в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram-каналах. У них там есть своя клиентская база. Чаще всего они берут заказы на покупку именно там, и там же выставляют на продажу то, что привезли без заказа. Иногда байеры выходят и на маркетплейсы, но тогда им приходится привозить целые партии товаров", – объяснила Бугранова.

По ее словам, именно рекомендация других людей — наилучший способ найти такого предпринимателя.

"Я думаю, рекомендации – это наилучший способ. Просто в соцсетях можно попасть в неприятную ситуацию. Байеры обычно возвраты не принимают и часто продают вещи без этикеток. Мошенников и подделок тоже хватает", – предупредила эксперт.

Среди байеров есть не только мелкие предприниматели, напоминающие челноков прежних лет, уточнила Бугранова. Это довольно многоплановый бизнес, его представители могут быть как настоящими экспертами моды, подыскивающими редкие вещи для дорогих бутиков, так и специалистами по закупке товаров для крупных магазинов.