МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минстрой разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ, в частности, в ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо министерства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). ФАС России проверит рост стоимости тепла для граждан

В качестве таких оснований для платежей в документе упомянуты стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и другие.

Кроме того, проект предполагает, что при наличии уважительной причины для несвоевременной оплаты ЖКУ люди, которым положены субсидии, продолжат их получать — сейчас должников лишают льгот. Поправки, как отмечается, позволят "повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики".

Проект постановления планируют внести в правительство после завершения всех необходимых процедур.