МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. США, ограничивая продажу компьютерных чипов в Россию и Китай, устанавливают технологическую блокаду в провальной попытке монополизировать передовые мировые технологии и сохранить свое технологическое доминирование. Об этом заявил пресс-секретарь китайского МИД Ван Вэньбинь. В Китае назвали ограничения США на продажу чипов нарушением правил торговли

"Подход США типичен для технологической гегемонии. США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной мощью и пытаются использовать свои технологические преимущества для сдерживания и подавления развития стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", — сказал дипломат, отметив, что действия Вашингтона "нарушают правила рыночной экономики и международный торгово-экономический порядок, а также подрывают стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок".

"Китай решительно выступает против этого. США политизируют, инструментализируют и вепонизируют научно-технические и торгово-экономические вопросы, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии, сохранить свое технологическое доминирование и разрушить тесно взаимосвязанные глобальные цепочки производства и поставок. Это обречено на провал", — подчеркнул он.

Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию.