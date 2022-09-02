МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в августе составили 18 087 машин, увеличившись на 75,2% к июлю, говорится в сообщении компании. В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей

Тем не менее, согласно данным "АвтоВАЗа" за прошлый год, продажи в годовом выражении упали на 7%.

"Всего же в августе 2022 года в России продано 18 087 легковых и легких коммерческих моделей Lada, что на 75,2% выше, чем в июле 2022 года. Таким образом, августовские продажи Lada автомобилей всего двух семейств (Granta и Niva) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из 5 моделей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи легковых автомобилей Lada Granta в августе составили 11 580 машин. Это на 77% выше, чем в июле, и на 131% превышает показатель августа 2021 года.