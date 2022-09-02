МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Нидерландский производитель алюминия Aldel в пятницу заявил о приостановке оставшихся мощностей на заводе в Фармсюме, ссылаясь на высокие цены на электроэнергию и отсутствие поддержки со стороны властей. Стоимость алюминия упала до отметки 21 апреля 2021 года

"Контролируемая приостановка позволит возобновить производство, когда улучшатся обстоятельства", — сообщили в Aldel.

В октябре 2021 года компания приостановила производство первичного алюминия на заводе в Делфзейле, однако продолжила производство вторичного алюминия.

Aldel — единственный производитель первичного алюминия в Нидерландах. Компания обладает мощностями по производству 110 000 тонн первичного алюминия и 50 000 тонн вторичного алюминия в год.