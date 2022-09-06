ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Сотрудничество "Соллерс авто" и китайской Chery все ещё возможно, но из-за санкционных рисков не на базе УАЗа, как изначально планировалось, сообщила журналистам акционер компании Зоя Каика. СМИ: Швецов продал "Соллерс Авто" топ-менеджменту

"С Chery история не исчерпана, но она сейчас невозможна вокруг УАЗа (из-за санкционных рисков — ред). Изначально переговоры с ними строились как СП вокруг УАЗа. Для нас это было, не скрою, одним из выходов в стратегическом развитии УАЗа с точки зрения его потребности в новой платформе. Но сейчас, к сожалению, это невозможно в таком формате. Но это не означает, что это нереализуемо в других форматах", — сказала она в кулуарах ВЭФ-22.

В начале июня УАЗ попал под санкции Евросоюза.

"Соллерс Авто" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.