ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Планы развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребуют строительства в России около 80 различных судов ледового класса, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В Минприроды сообщили о расчетах по загрузке Северного морского пути

"По самым скромным подсчетам, к 2035 году нам требуется около 75-80 судов ледового класса", — сказал Лихачев во вторник во Владивостоке на первом заседании Совета участников судоходства по СМП в рамках Восточного экономического форума. Речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других судах, отметил глава "Росатома".

Именно поэтому "Росатом" и Объединенная судостроительная корпорация ранее на совещании у президента РФ выступили с инициативой создания в России нового крупного судостроительного центра, пояснил Лихачев. Этот центр предложено построить в Ленинградской области на острове Котлин.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.