ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. "Соллерс авто" планирует запустить и продвигать собственный бренд "Соллерс", заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме. Обозначены перспективы сотрудничества "Соллерс авто" и Chery

"Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ… На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд "Соллерс", — сказал он.

По словам Соболева, компания намерена в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом.

"Соллерс Авто" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.