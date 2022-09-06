ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Прямые бюджетные инвестиции в отрасль туризма на период с 2023 по 2030 годы запланированы на уровне 462 миллиарда рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме. Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма

Он отметил, что механизмы поддержки отрасли туризма в России беспрецедентны. "Если в 2020 году у нас финансирование направления туризма было порядка 11 миллиардов, то в текущем году их уже более 75 миллиардов, и эти цифры будут возрастать. И на отрезке со следующего года до 2030 года только прямые бюджетные инвестиции в отрасль туризма у нас запланированы на 462 миллиарда рублей", — сказал он, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.