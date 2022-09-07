ООН, 7 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщает центр. Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки"

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (7 сентября с Украины — ред.) пяти судов, перевозящих в общей сложности 129 538 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Сухогруз SEAGUARDIAN повезет из Южного в испанскую Картахену 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнечника. Судно SUPER HENRY пойдет из Одессы в Кению с 51 400 тоннами пшеницы. Корабль DIGNITY доставит из Черноморска в Турцию 8 200 тонн семян подсолнечника.

Корабль ELIANA отправится из Черноморска в Турцию с 5200 тоннами подсолнечного масла. Корабль KAPTAN CEVDET пойдет из Черноморска в Турция с 2472 тоннами соевых бобов.

По состоянию на 6 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Черноморск, Одесса, Южный), составляет 2 212 972 тонны, отмечают в СКЦ. Всего на данный момент разрешено 204 рейса (108 в сторону украинских портов и 96 из этих портов), говорится в сообщении.