МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Спидометры нередко показывают завышенные данные о скорости, и эту погрешность производители допускают сознательно — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов. Эксперт рассказал о самых надежных отечественных машинах

По его словам, если говорить о фактических значениях, то спидометр всегда минимум на пять процентов, максимум на десять процентов завышает показания скорости движения автомобиля. Если бы спидометр неправильно показывал в меньшую сторону, производители могли бы столкнуться с судебными исками от владельцев, которые были бы оштрафованы из-за превышения скорости и несоответствия показаний спидометра реальной скорости автомобиля. "Поэтому производители закладывают возможную погрешность в сторону завышения показаний", – объяснил он.

Он добавил, что на точность показаний спидометра может также влиять диаметр шин и степень их износа.

"Правильные показания спидометра рассчитаны, скажем так, на новые и полностью накачанные шины максимально допустимого размера. В процессе эксплуатации диаметр шин может измениться на пару сантиметров, и только за счет их износа спидометр может привирать на два-три процента. Диаметр колеса становится меньше, значит, число оборотов должно быть больше, чтобы одно и то же расстояние проехать, а большинство спидометров фиксируют не саму скорость, а частоту вращения чего-то – допустим, вторичного вала коробки передач или левого переднего колеса. С другой стороны, если вы ставите колеса большего диаметра, значит, теоретически спидометр может занижать скорость", – предупредил Зиманов.

По его словам, если важно знать точную скорость движения, можно использовать специальные приборы.

"Если водителю нужна точность, можно применять приборы, которые работают через спутниковые системы, они будут показывать реальную скорость. У многих гонщиков ралли, которые ездят по дорогам общего пользования, а не по треку, есть такие приборы. Обычный навигатор не такой точный", – отметил эксперт.