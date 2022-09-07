ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в конце 2022 — начале 2023 года, завил на ВЭФ-2022 в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" может запустить в серию электромобили Lada Largus в 2023 году

"На рубеже 2022-2023 годов", — сказал он, комментируя сроки возобновления выпуска модели.

Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.