МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Tencent Holdings Ltd увеличила свою долю в Ubisoft Entertainment SA в рамках сделки, которая оценивает крупнейшего французского разработчика игр почти в десять миллиардов долларов. Китайские компании с большими денежными средствами продолжают поиск возможностей роста за рубежом. Reuters: Tencent планирует увеличить долю в разработчике игр Ubisoft

Сделка с Tencent завершает сложный четырехлетний период в Ubisoft, у которой была целая череда задержек с выпуском новых игр и обвинений в сексуальных домогательствах, которые привели к реорганизации менеджмента. За это время котировки акций компании упали с примерно 100 евро до менее чем 44 евро по состоянию на вторник.

"Tencent является ключевым партнером-акционером для многих лидеров индустрии, которые создали одни из самых выдающихся видеоигр, — рассказал гендиректор Ubisoft Ив Гиймо. — Эта сделка укрепляет нашу способность создавать высокую стоимость в ближайшие годы".

Сделка делает Tencent участником акционерного пакта с основателями Ubisoft — семьей Гиймо — и обеспечивает ей долю в 11%. Пакт предусматривает приобретение компанией Tencent 49,9% акций Guillemot Brothers Limited с правом голоса 5%, говорится в заявлении Ubisoft.

Инвестиции Tencent в Guillemot Brothers, которая владеет большей частью 15-процентного пакета Ubisoft семьи основателей компании, составляют 300 млн евро при подразумеваемой оценке 80 евро за бумагу Ubisoft. Таким образом вся Ubisoft оценивается в более чем в 10 млрд евро.

По словам представителей Ubisoft, китайская Tencent также имеет право увеличить свою прямую долю в Ubisoft до 9,99% против 4,5% в настоящее время.

Tencent не сможет продать свои акции в течение пяти лет, после чего семья Гиймо будет иметь преимущественное право на покупку акций, рассказали в Ubisoft. Компания также сообщила, что Tencent обязалась не увеличивать свою прямую долю во французском производителе игр свыше 9,99% в течение восьми лет.

Согласно Ubisoft, Tencent, которая купила свои первые 5% Ubisoft за 66 евро за акцию в 2018 году, также предоставляет холдингу Guillemot долгосрочный кредит для рефинансирования долга.

Структура сделки не выглядит как изменение давнего стратегического партнерства между двумя компаниями, как отметил Мэтью Кантерман, директор по исследованиям Ball Metaverse Research Partners.

По словам аналитиков, сделка, вероятно, поможет Tencent компенсировать давление на своем домашнем рынке, где регулятор не выдал Tencent ни одной новой игровой лицензии с июня прошлого года.

Согласно данным, суммарная выручка на крупнейшем в мире рынке видеоигр впервые снизилась в январе-июне, поскольку он продолжает испытывать давление из-за ужесточившегося государственного надзора.

Власти КНР начали пристально изучать свой быстрорастущий технологический сектор около двух лет назад, отчасти встревоженные тем, что регуляторы назвали "беспорядочным расширением капитала", вызванным поглощением компаний.

В прошлом месяце Tencent сообщила о первом в своей истории падении квартальной выручки, частично пострадав из-за отсутствия одобрения игр и правил, ограничивающих игровое время.