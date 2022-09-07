Ассоциация BDI потребовала от властей Германии "четкого сигнала" о продлении работы АЭС
БЕРЛИН, 7 сен — ПРАЙМ. Федеральная ассоциация промышленности ФРГ (BDI) потребовала от властей подключения большего числа угольных электростанций и "четкого сигнала" о продлении работы АЭС, об этом говорится в заявлении президента организации Зигфрида Руссвурма, поступившем в РИА Новости.
"Федеральное правительство должно как можно скорее запустить программу помощи экономике… Чрезвычайно растущие цены на энергоносители создают фундаментальные проблемы для отрасли… Тот факт, что только две угольные электростанции смогли вернуться в сеть, абсолютно неудовлетворителен… Тот факт, что правительство отказывается от электроэнергии атомных электростанций во время величайшего энергетического кризиса в истории ФРГ, плохо сказывается на энергоснабжении и ценах на энергию", — заявил глава ассоциации.
По словам Руссвурма, с момента начала операции на Украине прошло более полугода — "достаточно времени, чтобы организовать дальнейшую работу АЭС и дать четкий сигнал о продлении срока службы" со стороны официального Берлина. В итоге предусмотренное министерством экономики ФРГ создание "оперативного резерва" за счет двух АЭС до апреля 2023 года — это "лишь небольшой шаг", считает глава профильной ассоциации.
"Резерв на несколько месяцев не помогает сдерживать высокие цены и не работает", — заявил Руссвурм, добавив, что правительство Германии "должно софинансировать сборы за электроэнергию, чтобы смягчить последствия роста цен", а также "уделять больше внимания помощи компаниям".
Закрытие двух АЭС в Германии в 2022 году должно быть отменено в случае возможных ЧС в энергоснабжении, заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине глава минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек. Он добавил, что две АЭС могут быть отправлены в резерв и начать производство электроэнергии в "ситуации, когда это будет необходимо". Хабек добавил, что данное решение "приемлемое и необходимое", и оно будет предложено минэкономики коалиционному правительству ФРГ.
Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что вопрос о пролонгировании работы оставшихся АЭС изучается на фоне возможного энергетического коллапса этой и следующей зимой. Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, который принадлежит к партии "Зеленые", высказывался против дальнейшего использования АЭС для производства электроэнергии.
https://1prime.ru/business/20220907/838041366.html