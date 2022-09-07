БЕРЛИН, 7 сен — ПРАЙМ. Федеральная ассоциация промышленности ФРГ (BDI) потребовала от властей подключения большего числа угольных электростанций и "четкого сигнала" о продлении работы АЭС, об этом говорится в заявлении президента организации Зигфрида Руссвурма, поступившем в РИА Новости. В Германии уровень заполненности ПХГ превысил 86%

"Федеральное правительство должно как можно скорее запустить программу помощи экономике… Чрезвычайно растущие цены на энергоносители создают фундаментальные проблемы для отрасли… Тот факт, что только две угольные электростанции смогли вернуться в сеть, абсолютно неудовлетворителен… Тот факт, что правительство отказывается от электроэнергии атомных электростанций во время величайшего энергетического кризиса в истории ФРГ, плохо сказывается на энергоснабжении и ценах на энергию", — заявил глава ассоциации.

По словам Руссвурма, с момента начала операции на Украине прошло более полугода — "достаточно времени, чтобы организовать дальнейшую работу АЭС и дать четкий сигнал о продлении срока службы" со стороны официального Берлина. В итоге предусмотренное министерством экономики ФРГ создание "оперативного резерва" за счет двух АЭС до апреля 2023 года — это "лишь небольшой шаг", считает глава профильной ассоциации.

"Резерв на несколько месяцев не помогает сдерживать высокие цены и не работает", — заявил Руссвурм, добавив, что правительство Германии "должно софинансировать сборы за электроэнергию, чтобы смягчить последствия роста цен", а также "уделять больше внимания помощи компаниям". СМИ узнали, как в Германии относятся к лимиту цен на российский газ

Закрытие двух АЭС в Германии в 2022 году должно быть отменено в случае возможных ЧС в энергоснабжении, заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине глава минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек. Он добавил, что две АЭС могут быть отправлены в резерв и начать производство электроэнергии в "ситуации, когда это будет необходимо". Хабек добавил, что данное решение "приемлемое и необходимое", и оно будет предложено минэкономики коалиционному правительству ФРГ.

Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что вопрос о пролонгировании работы оставшихся АЭС изучается на фоне возможного энергетического коллапса этой и следующей зимой. Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, который принадлежит к партии "Зеленые", высказывался против дальнейшего использования АЭС для производства электроэнергии.