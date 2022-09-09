РИМ, 9 сен — ПРАЙМ. Итальянские профсоюзы железнодорожников проводят в пятницу забастовку, требуя обеспечить безопасность проводников и машинистов, говорится в их сообщении. Италия выделит более шести миллиардов евро для помощи населению

Ведущие итальянские железнодорожные компании: Trenitalia, Italo и Trenord — установили "гарантированные" интервалы движения поездов, опубликовав на своих сайтах соответствующие списки. Под угрозой отмены и задержек оказались не только высокоскоростные поезда, но и сообщение на региональном уровне.

Стачка продлится с 9 до 17 часов местного времени (10-18 часов мск). Государственная компания Trenitalia предупредила, что изменения в расписании могут произойти и после формального завершения забастовки. Пассажиров призывают следить за обновлениями на сайте и в приложении, а также внимательно слушать объявления на вокзалах.

Недовольство железнодорожников главным образом вызывают участившиеся случаи нападения и агрессивного поведения, с которым им приходится сталкиваться на работе. Одним из таких эпизодов стала громкая история из Болоньи, произошедшая в начале августа. Группа молодых людей, предположительно выходцев из Северной Африки, домогалась до сотрудницы, проверявшей билеты, и избила пришедшего к ней на помощь коллегу.

"Тяжесть и невыносимость многочисленных и жестоких нападений не допускают промедления и требуют твердых и решительных для защиты безопасности и неприкосновенности железнодорожников", — говорится в совместном заявлении профсоюзов. Сотрудники отрасли отмечают рост подобных происшествий в августе и обвиняют работодателей и законодательные органы в полном отсутствии каких-либо действий в ответ на нападения.