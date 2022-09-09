МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия примет выверенные ответные меры на западные санкции, в том числе рейдерские захваты имущества российского бизнеса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, заявил Песков

"Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер. Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Так он ответил на вопрос журналистов, как Москва намерена отвечать на визовые и другие ограничения.

Пеков добавил, что Россия также заинтересована в визитах граждан из "недружественных стран". "В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.