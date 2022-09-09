МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на территории Львова находятся 340 компаний, которые прямо или опосредованно принадлежат гражданам России, все они подлежат национализации. В Кремле прокомментировали идею проведения референдумов в Донбассе

"Во Львове на сентябрь прямо или опосредованно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан на Украине подлежит национализации", — написал Садовой в социальной сети Facebook*, опубликовав документ с перечнем компаний.

Чиновник отметил, что письмо со всей информацией о российских компаниях во Львове направили в правоохранительные органы еще в конце апреля этого года и посоветовал правоохранителям "взяться за российский бизнес".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 мая заявил, что кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.