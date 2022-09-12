ТОКИО, 12 сен — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan принял решение продлить приостановку своего завода в России до конца декабря, сообщила газета "Никкэй". Автовладельцам рассказали, как подготовить машину к холодам

Завод в Санкт-Петербурге был остановлен в марте в связи с событиями на Украине и планировалось, что он возобновит работу в сентябре. В качестве причины продления приостановки завода называются сложности с поставкой деталей из Европы и Японии.

Завод существует с 2009 года и производит модели X-Trail и Qashquai. Согласно данным компании MarkLines Co. Ltd., которая специализируется на исследованиях в области японского автостроения, производственные мощности завода составляют 100 тысяч автомобилей в год. В 2021 году было произведено 43 тысячи автомобилей. На заводе работают 2 тысячи человек, им продолжают выплачивать зарплату.

Решение о приостановке работы с начала спецоперации на Украине приняли также автоконцерны Toyota и Mitsubishi.