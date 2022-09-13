ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу компании основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Такое решение принято на собрании акционеров компании, трансляцию которого ведет Twitter. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам августа

"С учетом предварительного расчета, акционеры поддержали предложение", — говорится в заявлении генерального советника Twitter Шона Эдгетта.

Сумма сделки, согласно условиям продажи, составит 44 миллиарда долларов.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.