МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Немецкая компания-импортер газа Uniper рассматривает возможность подачи против "Газпрома" иска в Стокгольмский арбитраж о возмещении ущерба, сообщает агентство Рейтер.

"Конечно, Uniper… рассмотрит подобные иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, если есть большая вероятность успеха, попытается добиться их исполнения", — цитирует агентство электронное письмо от компании.

Агентство отмечает, что Uniper была вынуждена закупать газ по повышенной цене у других поставщиков после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем вовсе остановил поставки по газопроводу "Северный поток", ссылаясь на форс-мажор. Немецкая компания зафиксировала в первом полугодии 2022 года убытки в 12,3 миллиарда евро и была вынуждена обратиться за поддержкой к правительству Германии. По данным агентства, основной причиной этому компания считает перебои с поставками.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.