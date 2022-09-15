ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Американская железнодорожная пассажирская компания Amtrak отменяет все поезда дальнего следования, начиная с четверга, 15 сентября, из-за угрозы национальной забастовки работников железнодорожной отрасли, сообщает CNN со ссылкой на сообщение компании. Поставки зерна по железным дорогам в США могут остановиться с 14 сентября

"Amtrak отменяет все поезда дальнего следования, начиная с четверга, из-за потенциальной остановки движения на железных дорогах", — говорится в публикации.

Американские профсоюзы железнодорожников, представляющие более 100 тысяч рабочих, могут объявить забастовку с 16 сентября, если не договорятся с крупнейшими грузовыми перевозчиками о повышении условий работы. По данным CNBC, восемь из 12 профсоюзов смогли достичь предварительных соглашений, один официально отказался, но заявил о готовности начать забастовку 29 сентября.

Если железнодорожники прекратят работу, это станет первой за 30 лет в США забастовкой в отрасли. По данным американской ассоциации производителей, переработчиков и экспортеров зерна и кормов, поставки зерна по железным дорогам в США могут остановиться уже в среду, а погрузка ряда товаров, включая ядовитые материалы и химикаты, уже останавливается. Производители удобрений во вторник сообщили, что железнодорожные перевозчики прекратили прием некоторых видов удобрений, включая аммиак.

Пока в администрации президента США ведут работу над планом поддержки работы экономики в случае остановки железных дорог, в американской торговой палате назвали готовящуюся забастовку "катастрофой национального масштаба", которая приведет к заморозке товаропотоков, опустошению полок магазинов, сокращению рабочих мест и росту цен.