ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. США приняли решение понизить предельные значения по стоимости товаров, которые причисляются к категории предметов роскоши и, как следствие, не могут быть экспортированы в Россию, говорится в обнародованном в четверг документе американского министерства торговли. США расширили антироссийские санкции

Как следует из документа, данная мера применяется в рамках ужесточения режима экспортного контроля США в отношении России и Белоруссии. Бюро промышленности и безопасности (BIS) минторга США отмечает, что решение понизить порог цены на предметы роскоши объясняется тем, что прежде действовавшие ограничения были "более мягкими", нежели у союзников Вашингтона.

"Нынешнее правило гарантирует совпадение мер, которые применяет Бюро промышленности и безопасности США к "предметам роскоши", с соответствующими мерами наших союзников", — утверждается в документе американского ведомства.

Новое решение, в частности, предполагает снижение ценового порога для товаров класса "люкс", экспортируемых из США в Россию, с 1 тысячи до 300 долларов США. "Бюро вынесло определение, что 1 тысяча долларов за единицу продукции в качестве розничной стоимости применительно к одежде и обуви является более либеральной мерой, нежели шаги, предпринятые нашими союзниками… Новое правило понижает выраженный в долларах США ценовой порог на одежду и обувь с 1 тысячи до 300 долларов за единицу продукции по розничной стоимости", — следует из документа.

Данная мера также затрагивает ряд других категорий продукции, причисляемой к предметам роскоши. Вместе с тем, министерство торговли США добавило исключение из более высокого ценового порога применительно к товарам, покупка которых делает такую меру оправданной. Так, для автомобилей исключение из ценового порога будет зафиксировано на уровне 50 тысяч долларов США.