СМИ: Stellantis и Renault из-за дефицита полупроводников остановят работу сборочных линий в Испании
МАДРИД, 16 сен — ПРАЙМ. Автопроизводители Stellantis и Renault в ближайшие дни и недели частично остановят свои испанские заводы из-за сохраняющегося дефицита микрочипов. Об этом агентству Reuters рассказали представители двух профсоюзов.
Мировая нехватка чипов, вызванная хаосом с поставками вследствие пандемии и резко выросшим спросом, негативно повлияла на автомобильный сектор, и многие компании вынуждены временно останавливать производство.
Как пояснил представитель профсоюза CCOO, будут временно остановлены два завода Renault в испанском регионе Кастилия и Леон, причем один будет полностью закрыт в субботу, а на другом будут отменены рабочие смены в течение нескольких дней на этой и следующей неделе.
На заводе Stellantis в Виго, на северо-западе Испании, компания отменила субботние и воскресные ночные смены.
"В феврале они на 15 дней прерывали производственный процесс. Дефицит поставок может означать новые остановки работы в любой момент", — сказал Reuters представитель профсоюза Stellantis.
С представителем Renault не удалось сразу связаться, чтобы получить комментарии, а Stellantis не ответила на звонки и электронные сообщения.
В последние месяцы обе компании уже несколько раз приостанавливали производство в Испании
https://1prime.ru/business/20220916/838145851.html