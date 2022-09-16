МАДРИД, 16 сен — ПРАЙМ. Автопроизводители Stellantis и Renault в ближайшие дни и недели частично остановят свои испанские заводы из-за сохраняющегося дефицита микрочипов. Об этом агентству Reuters рассказали представители двух профсоюзов. Эксперт рассказал о последствиях отказа Швейцарии от налогового обмена

Мировая нехватка чипов, вызванная хаосом с поставками вследствие пандемии и резко выросшим спросом, негативно повлияла на автомобильный сектор, и многие компании вынуждены временно останавливать производство.

Как пояснил представитель профсоюза CCOO, будут временно остановлены два завода Renault в испанском регионе Кастилия и Леон, причем один будет полностью закрыт в субботу, а на другом будут отменены рабочие смены в течение нескольких дней на этой и следующей неделе.

На заводе Stellantis в Виго, на северо-западе Испании, компания отменила субботние и воскресные ночные смены.

"В феврале они на 15 дней прерывали производственный процесс. Дефицит поставок может означать новые остановки работы в любой момент", — сказал Reuters представитель профсоюза Stellantis.

С представителем Renault не удалось сразу связаться, чтобы получить комментарии, а Stellantis не ответила на звонки и электронные сообщения.

В последние месяцы обе компании уже несколько раз приостанавливали производство в Испании