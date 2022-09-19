МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Малый бизнес на селе, ведущий личное подсобное хозяйство, может получить кредит по ставке до 5%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Fix Price отменил выплату дивидендов за 2021 год

"Еще одно решение, на которое следует обратить внимание, связано с поддержкой малого бизнеса на селе. Впервые льготный кредит по ставке 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что для этого кабмин включил в число заемщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход.

"Таким образом самозанятые люди, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами питания себя и своих близких, но и расширить свое дело по производству или переработке сельхозпродукции", — заметил премьер.

Мишустин добавил, что эта мера нужна для дальнейшего эффективного решения задачи продовольственной безопасности.