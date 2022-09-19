МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мурат Аксель, отвечающий в совете директоров Volkswagen за закупки, в интервью немецкому еженедельному изданию Automobilwoche заявил, что компания больше не считает, что дефицит полупроводников завершится в 2023 году. По его словам, она готовится к "новой норме", для которой характерны сбои в цепочке поставок. Глава "АвтоВАЗа" объяснил, почему необходимо пересаживаться на Lada

"Инвестиции в новые производственные мощности идут по графику, но структурный дефицит в сегменте полупроводников может сохраниться до 2023 года включительно", — сказал Аксель, добавив, что "это структурная проблема, которая так быстро не решается".

С другой стороны, поставки кабелей, которых не хватало после начала боевых действий на Украине, больше не представляют проблемы. По словам Акселя, "они стабилизировались".

Тем не менее топ-менеджер предупредил, что "то, что мы наблюдали в цепочках поставок в последние два года, — это новая норма". Он добавил, что Volkswagen вкладывает крупные средства в раннее выявление проблем.

"Учитывая новые геополитические вызовы, ситуация станет скорее еще сложнее и напряженнее", — полагает Аксель.