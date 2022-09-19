ШАНХАЙ, 19 сен — ПРАЙМ. Tesla в понедельник завершила расширение производственных мощностей на своем заводе в Шанхае. Об этом говорится в заявлении, размещенном на шанхайской правительственной платформе, предназначенной для раскрытия компаниями информации экологического характера, сообщает агентство Рейтер. В Германии выступили за вывод АЭС из резерва в связи с энергокризисом

Tesla протестирует расширенные производственные мощности в период с 19 сентября по 30 ноября, говорится в заявлении.

Как ранее сообщало Reuters, Tesla наращивает производство, чтобы довести выпуск автомобилей Model 3 и Model Y на своем заводе Шанхае примерно до 2200 единиц в неделю.

Tesla не ответила на просьбу Reuters прокомментировать данное заявление.

В ноябре прошлого года китайское государственное издание Beijing Daily сообщало, что американский автопроизводитель планирует инвестировать до 1,2 млрд юаней (170 млн долларов) в расширение производственных мощностей на своем заводе в Шанхае, где благодаря этому должно быть создано еще 4000 новых рабочих мест.

Согласно изданию, изначально этот проект планировалось завершить в апреле.