Reuters: Tesla расширила производственные мощности на своем заводе в Шанхае
Reuters: Tesla завершила расширение производственных мощностей на своем заводе в Шанхае
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ШАНХАЙ, 19 сен — ПРАЙМ. Tesla в понедельник завершила расширение производственных мощностей на своем заводе в Шанхае. Об этом говорится в заявлении, размещенном на шанхайской правительственной платформе, предназначенной для раскрытия компаниями информации экологического характера, сообщает агентство Рейтер.
Tesla протестирует расширенные производственные мощности в период с 19 сентября по 30 ноября, говорится в заявлении.
Как ранее сообщало Reuters, Tesla наращивает производство, чтобы довести выпуск автомобилей Model 3 и Model Y на своем заводе Шанхае примерно до 2200 единиц в неделю.
Tesla не ответила на просьбу Reuters прокомментировать данное заявление.
В ноябре прошлого года китайское государственное издание Beijing Daily сообщало, что американский автопроизводитель планирует инвестировать до 1,2 млрд юаней (170 млн долларов) в расширение производственных мощностей на своем заводе в Шанхае, где благодаря этому должно быть создано еще 4000 новых рабочих мест.
Согласно изданию, изначально этот проект планировалось завершить в апреле.