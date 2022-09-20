МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов напомнил об идее разрешить использовать средства материнского капитала для покупки первого автомобиля: это могло бы поддержать и семьи, и отечественный автопром. Стало известно, когда россиянам ждать первую новинку "АвтоВАЗа"

"Давно уже тоже обсуждался, это не новелла, на площадках и в Госдуме, и возможно Совета Федерации, вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля — опять же высоколокализованного, отечественного. Сегодня есть достаточно надежные инструменты, которые предотвращают по времени продажу или переуступку прав на этот автомобиль", — сказал Соколов, выступая на заседании в Совете Федерации на совещании о состоянии автомобильной промышленности РФ и направлениях развития отрасли.

"С одной стороны, это такая хорошая социальная мера по увеличению материального обеспечения молодых семей, с другой стороны — эта мера, которая тоже будет способствовать сбыту российской высоколокализованной продукции", — уверен Соколов.

Глава "АвтоВАЗа" также предложил обсудить норму, предусматривающую использование определенного уровня высоколокализованных автомобилей российского производства в таксопарках. По словам Соколова, рынок такси достаточно емкий с точки зрения потребления автопродукции.

С идеей разрешить использование средств материнского капитала для покупки автомобиля выступила весной "Справедливая Россия — За правду". Лидер партии Сергей Миронов в конце июля говорил, что проект направлен в правительство для получения отзыва.