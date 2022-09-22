МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Американская Ball Corporation продала бизнес в России, производящий алюминиевые тары для напитков, компании Arnest Group за 530 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе компании. СМИ сообщили о намерении "Роснефти" продать еще один актив

"После решения о выходе с российского рынка, принятого в марте 2022 года, компания Ball Corporation объявила сегодня о завершении продажи своего бизнеса по производству упаковки для напитков в России компании Arnest Group за 530 миллионов долларов. Покупатель, компания Arnest Group, приобрела весь бизнес Ball Corporation в России", — говорится в сообщении.

Arnest Group — крупнейший в России и странах СНГ производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.

Ball Corporation — американская компания, производитель алюминиевой тары, изделий из пластмассы и металла.