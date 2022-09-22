МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Китайская China Unicom считает безосновательным включение ее американского подразделения в список угроз для национальной безопасности США, примет меры для защиты своих законных интересов, сообщили в пресс-службе компании. Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

"В своей зарубежной деятельности China Unicom всегда строго соблюдает законы и нормы той страны или региона, в которых ведет свой бизнес. China Unicom (Americas) Operations Ltd. всегда вела свои дела на основе законодательства Соединенных Штатов", — сказано в опубликованном заявлении.

Там отметили, что внесение China Unicom (Americas) в список компаний, представляющих риск для национальной безопасности, является безосновательным. Кроме того, это решение ударяет по репутации China Unicom (Americas) и наносит ущерб ее законным интересам, подчеркнули представители компании, добавив, что примут меры по защите своих интересов.

Ранее федеральная комиссия по коммуникациям США расширила список китайских компаний, представляющих риск для национальной безопасности США. В список, который ведется с 2021 года, во вторник включены американское подразделение китайской компании China Unicom (Americas) Operations Limited, телекоммуникационная компания Pacific Network Corp и ее "дочка" ComNet (USA) LLC.