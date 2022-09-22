МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Выручка российской сети ресторанов быстрого питания "Додо Пицца" и сети кофе-баров Coffee Like во втором квартале 2022 года выросла на 42% и 35% соответственно, рассказали представители компаний на пленарной дискуссии в рамках 31-й международной осенней выставки продуктов питания. Выручка Veon увеличилась в первом полугодии

"В прошлом году наша совокупная выручка была более 40 миллиардов рублей. В этом году мы продолжаем расти и рост год к году в первом квартале составил 27%, а во втором — 42%. После 24 февраля мы опасались, что рынок может рухнуть совсем, но в экономическом смысле, благодаря сильной доставке, мы стали бенефициарами того, что происходит. В марте только из-за закрытия McDonald's мы получили около 10% прироста выручки", — рассказал СЕО "Додо Пицца" Иван Тихов.

Бенефициаром в этот период стала и сеть кофе-баров Coffee Like. "Рост выручки (во втором квартале — ред.) у нас составил в районе 35%. Это колоссальный рост для нас", — отметил управляющий партнер Coffee Like Антон Макаров. Он добавил, что компания также зафиксировала в этом году рост количества посещений на 27%.

В свою очередь СЕО "Додо Пицца" рассказал, что в этом году ассортимент пиццерий пополнился бюджетными позициями. "Мы видим распределение портфеля продаж в сторону более доступных пицц. Эта тенденция, вероятно, сохранится до тех пор, пока мы не окажемся в стадии экономического роста", — сказал Тихов. Он также отметил, что их сеть в ближайшие годы ожидает продолжения развития доставки.