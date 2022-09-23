МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство России поручило главе "Газпром нефти" Александру Дюкову представить предложения по консолидации проектов разработки российского программного обеспечения (ПО) для нефтегазового сектора на базе индустриального центра компетенций (ИЦК) "Нефтегаз и нефтехимия", говорится в перечне поручений на сайте кабмина. Добыча "Газпром нефти" достигла исторического максимума

"ИЦК "Нефтегаз и нефтехимия" (А.В.Дюкову). Совместно с ИЦК "Недропользование. Углеводородное сырье" и ИЦК "Недропользование и геологоразведка" представить в установленном порядке в правительство РФ предложения по консолидации проектов на базе ИЦК "Нефтегаз и нефтехимия" для проработки требований к решениям со стороны ключевых заказчиков нефтегазового сектора", — сообщает кабмин.

Срок исполнения поручения — до 27 сентября 2022 года. Оно дано по итогам стратегической сессии об импортозамещении ПО в отраслях экономики РФ, которая прошла 13 сентября.

С учетом состоявшихся на ней обсуждений руководителям отраслевых комитетов вместе с председателями ИЦК до 23 сентября нужно представить в Минцифры России уточненные предложения по разрабатываемым проектам ПО. В частности, такое поручение дано вице-премьеру Александру Новаку по отраслевым комитетам "Электроэнергетический комплекс Российской Федерации" и "Нефтегазовый и угольный комплекс Российской Федерации".