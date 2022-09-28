МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" будет продолжать арбитражный спор с "Газпромом" по вопросу оплаты транзита даже при риске попасть под санкции Москвы, заявил глава украинской компании Юрий Витренко. "Газпром" отверг требования "Нафтогаза" в отношении транзита газа в Европу

"Вчерашнее заявление "Газпрома", угрожающее "Нафтогазу" санкциями, является примером пренебрежения верховенством закона. Арбитраж состоится независимо от участия "Газпрома", — написал он в одной из соцсетей.

Витренко напомнил, что действующий контракт позволяет "Нафтогазу" передавать споры на арбитражное разбирательство, поэтому такие действия не должны расцениваться как недружественные. Глава компании также заявил, что "Нафтогаз" оказал необходимые услуги по транзиту топлива.

"Газпром" во вторник отверг требования "Нафтогаза Украины" по разбирательству в арбитраже насчет транзита российского газа в Европу и заявил, что не оказанные услуги не должны оплачиваться. Российская компания назвала позицию "Нафтогаза" недружественной и предупредила, что она может стать основанием для введения санкций со стороны Москвы. Песков рассказал об убытках России от аварии на "Северных потоках"

Украина в мае прекратила прокачку российского газа в Европу через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. Теперь поставки ведутся только через ГИС "Суджа", однако "Газпром" ранее заявлял, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен.

Российская компания подчеркнула, что исполняет все обязательства перед европейскими потребителями и полностью оплатила услуги по транзиту. "Нафтогаз" в свою очередь утверждает, что "Газпром" не полностью оплачивает транзит, у компаний возник спор по поводу платежей.