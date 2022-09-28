МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, при нарушениях антимонопольного законодательства будут приняты меры, сообщает ведомство. В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ

"В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов "Единой России" на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности", — говорится в сообщении.

Ведомство также обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

"При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения", — добавляется в сообщении.