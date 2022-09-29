"Новатэк" одобрил выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 45 рублей за акцию
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 45 рублей на акцию, или в сумме около 136,634 миллиарда рублей, сообщила компания.
"На состоявшемся 28 сентября 2022 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года. Утвержденный размер дивидендов составляет 45,00 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на выплату дивидендов по результатам первого полугодия будет направлено 136 633 770 000 рублей.
О том, что "Новатэк" намерен продолжить в этом году практику выплаты промежуточных дивидендов, в июне говорил глава и совладелец компании Леонид Михельсон. Он также заявлял, что компания не видит необходимости отходить от своей дивидендной политики, предполагающей выплату не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО.
"Новатэк" — одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Точная доля владения Михельсона в ней не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко — 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total, которая владеет 19,4% компании.
https://1prime.ru/business/20220929/838298972.html