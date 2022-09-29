МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 45 рублей на акцию, или в сумме около 136,634 миллиарда рублей, сообщила компания. Qiwi по итогам второго квартала оставил вопрос дивидендов на рассмотрении

"На состоявшемся 28 сентября 2022 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новатэк" было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года. Утвержденный размер дивидендов составляет 45,00 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на выплату дивидендов по результатам первого полугодия будет направлено 136 633 770 000 рублей.

О том, что "Новатэк" намерен продолжить в этом году практику выплаты промежуточных дивидендов, в июне говорил глава и совладелец компании Леонид Михельсон. Он также заявлял, что компания не видит необходимости отходить от своей дивидендной политики, предполагающей выплату не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО.

"Новатэк" — одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Точная доля владения Михельсона в ней не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко — 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total, которая владеет 19,4% компании.