МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство совместно с США "открыло охоту" на средства российских бизнесменов и компаний в офшорах с целью их ареста и изъятия в пользу Киева. Украина получила 500 миллионов евро безвозвратной помощи от ЕС

"Мы охотимся, скажу так, за средствами в офшорах – от российского бизнеса, государственных компаний. Охотимся при поддержке США и их специалистов", — заявил Маслов в видео, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады.

По его словам, Владимир Зеленский, глава офиса Зеленского, министр иностранных дел, ряд должностных лиц и специалистов работают над тем, чтобы разработать механизм, который позволит арестовывать, взимать и передавать эти средства на нужды Украины.

"Заморозка средств – это не то же, что их арест. И тем более, не то же самое, что взыскание. Это разные категории. Можно заморозить на время или заблокировать. Но не арестовать их полноценно и тем более взыскать", — уточнил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках панели на полях Генассамблеи ООН украинская делегация инициировала обсуждение вопроса введения компенсационного механизма для компенсаций нанесенного стране ущерба за счет российских денег, арестованных в мире. По его словам, речь идет также и о золотовалютных резервах РФ и о других активах, например, недвижимости.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Как сообщил ранее премьер Украины Денис Шмыгаль, Канада первой приняла национальное законодательство о конфискации российских активов и их передаче на восстановление Украины,

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.