ТАШКЕНТ, 29 сен — ПРАЙМ. Компания Mareven Food Holdings, производитель лапши быстрого приготовления, намерена инвестировать 125 миллионов долларов к 2023 году в выпуск продуктов питания, сообщает в четверг пресс-служба свободной экономической зоны (СЭЗ) "Ангрен" в Ташкентской области. Figaro: цены на энергию угрожают производству продуктов питания во Франции

"Вьетнамо-японский международный холдинг Mareven Food Holdings намерен создать крупнейший производственный комплекс в СЭЗ "Ангрен"… подписан меморандум о взаимопонимании", — говорится в сообщении на сайте СЭЗ.

По данным пресс-службы, проект стоимостью 125 миллионов долларов будет реализован дочерней компанией Mareven Food Pamir в 2023-2031 годах. Новое предприятие освоит выпуск производства макаронных изделий быстрого приготовления под брэндами "Роллтон" и Bigbon. В продуктовую линейку также войдут прохладительные напитки, сухие и жидкие соусы и овощи, консервированные по особой технологии высушивания холодом и пастеризации.

Mareven Food Holdings — международный инвестиционный холдинг, специализирующийся на инвестициях в проекты по производству продуктов питания (в том числе под торговыми марками "Роллтон" и Bigbon), переработке продуктов сельского хозяйства и дистрибуции продуктов питания в Российской Федерации, странах СНГ и Восточной Европы.