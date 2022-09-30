ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен — ПРАЙМ. Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрывает границу для российских туристов, сообщает правительство страны. Польша вводит запрет на въезд россиян через воздушные и морские пункты

Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян.

"Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

Ограничения основаны на статье 6 (1) (e) Шенгенского кодекса о границах, согласно которой для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов. Шенгенское законодательство предоставляет странам-членам свободу действий в принятии национальных решений и политики, когда принимаются во внимание такие факторы, как международные отношения и безопасность.

"Российское вторжение на Украину и объявленная Россией мобилизация изменили ситуацию с безопасностью в Европе. Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения", — говорится в сообщении.

Постановление распространяется как на туризм в Финляндию, так и на транзит в другие страны через Финляндию, уточняет кабмин.

"Цель резолюции — полностью прекратить туризм и связанный с ним транзит из России. Она резко ограничит возможности приема визовых заявлений в России. Резолюция не будет препятствовать поездкам, если это будет сочтено необходимым по гуманитарным причинам, в национальных интересах или для выполнения международных обязательств Финляндии", — заявляет кабмин.

Главы МИД стран Евросоюза 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.